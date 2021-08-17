"Кыргызалтын" отверг обвинения Сenterra Gold о поддельном платежном поручении на $29 млн

ОАО "Кыргызалтын" прокомментировало обвинения со стороны Сenterra Gold Inc. и StoneX Group Inc. против компании.

Напомним, американская корпорация StoneX Group Inc. подала иск против ОАО "Кыргызалтын" более чем на $1 млн.

В ОАО подчеркнули, что компания всегда была и остается "законопослушным акционерным обществом с известным именем и деловой репутацией, которой дорожит".



"И на заявление Сenterra Gold Inc. о том, что 12 мая ОАО якобы пыталось перевести $29 млн на неавторизованный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу, неоднократно писало и еще раз подтверждает, что ОАО "Кыргызалтын" платежных документов и транзакций, касающихся "золотых операций", 12 мая 2021 года и в последующие дни не проводило, и тем более не занимается подделкой платежных документов, эти данные могут быть проверены любой независимой аудиторской компанией", - подчеркнули в "Кыргызалтыне".

При согласовании любых изменений касательно поставок между ОАО "Кыргызалтын" и StoneX всегда носили уведомительный характер. Обычно в таких ситуациях сотрудники StoneX обращались в адрес ОАО для разрешения тех или иных вопросов, но об изменении платежных реквизитов мы узнаем из СМИ 21 мая 2021 года. Еще раз утверждаем, что к подписям на предполагаемом измененном платежном поручении ОАО никакого отношения не имеет!

Относительно сорванной поставки золота компания также отправила уведомление в адрес StoneX о возникновении форс-мажорной ситуации в связи с тем, что лицензия ОАО "Кыргызалтын" на экспорт золота была приостановлена. Вследствие чего исполнение обязательств "Кыргызалтына" перед банком - покупателем StoneX стало невозможным.

Компания не согласна с предъявленными обвинениями, и юристы занимаются защитой интересов компании. И мы надеемся на то, что данная ситуация разрешится в ближайшее время.

Напомним, ранее канадская компания Centerra Gold Inc. сообщала, что ОАО "Кыргызалтын" попыталось перевести около $29 млн на неавторизованный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

По данным компании, "попытка мошенничества" была идентифицирована третьей стороной и не увенчалась успехом. "12 мая, до захвата рудника, ОАО "Кыргызалтын" попыталось перевести около $29 млн на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу. Счет якобы был открыт на имя "Кумтор голд компани", - отметили в Centerra.



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