Дело «Кумтора». Бакыт Бакетаев обратился к послу США

Бакыт Бакетаев призвал суд Нью-Йорка принять справедливое решение по делу «Кумтора».

Бакыт Бакетаев призвал суд Нью-Йорка принять справедливое решение по делу «Кумтора». Политолог обратился к послу США на акции протеста у здания посольства Америки в Бишкеке.

«Мы верим, что американский суд — самый справедливый. И народ наш знает, каким образом канадцы вели здесь свой бизнес. Вначале Кыргызстан имел 70 процентов от работы «Кумтора», а Канада — 30 процентов. Прошло время и Кыргызстан стал получать 30 процентов, а Канада 70. В международной практике нет ни одной страны, которая таким образом уступала бы свои природные ресурсы», — сказал он.

Напомним, в Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США. По словам лидера движения «Сохраним Тян-Шань» Канышай Рыспековой, таким образом они хотят привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг рудника «Кумтор».

16 мая Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана — после принятия закона, позволившего ввести внешнее управление на руднике «Кумтор».

Позже Centerra Gold Inc. — «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204058/