Местный житель показал, как выглядит ледник Давыдов. «Канадцы уничтожили наше богатство»

Он также рассказывает, что природа уничтожена и былую экосреду уже не восстановить.

Местный житель рассказал, как сейчас выглядит местность близ ледника «Давыдов». На кадрах молодой человек показывает, что сместился отвал.

Он также рассказывает, что природа уничтожена и былую экосреду уже не восстановить.

«Уважаемые Кыргызстанцы, вот канадцы, которым мы все доверяли во что, превратили наши земли? Уничтожили наши многовековые ледники, уничтожили природу Кыргызстана. Смотрите отвал передвинулся, ледники большой скоростью тают», – говорит он.

Бишкек24