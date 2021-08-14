ГКНБ: Незаконное пребывание на территории КР уголовно наказуемо

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время материалы по данному факту изучаются в рамках законодательства.
В ходе проводимых органами ГКНБ КР предупредительно профильных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению факторов и условий, представляющие угрозу национальной безопасности и правопорядка, установлено, что не демонтированные еще коррупционные схемы в системе регистрационной службы позволяют незаконный въезд, пребывание и легализация иностранных граждан на территории КР.
Так, только за короткий срок на временный регистрационный учет по различным адресам были поставлены более 55 граждан одного из сопредельных государств без ведома и разрешения самих собственников домов. В настоящее время материалы по данному факту изучаются в рамках законодательства.
ГКНБ предупреждает граждан Кыргызской Республики и сотрудников государственных органов, что за организацию незаконной миграции и совершение иных противоправных действий по фиктивной регистрации иностранных граждан предусмотрена уголовная ответственность.
Также, за нелегальное нахождение на территории КР предусмотрена уголовная ответственность и принудительная депортация.
С учетом исходящих извне угроз национальной безопасности, ГКНБ считает необходимым отметить, что подобные проводимые усилия сотрудников соответствующих регистрационных служб служит пособническим действием подрыва основ национальной безопасности и правопорядка.
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