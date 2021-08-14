Задержан активный член МТО

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время ГКНБ КР продолжается комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей «А.А.».

11 августа 2021 года ГКНБ Кыргызской Республики в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий задержан активный член международных террористических организаций (МТО) гражданин КР «А.А.» 1983 г.р.

Установлено, что в 2019 году задержанный с целью участия в вооруженном конфликте на стороне бандформирований МТО выехал за пределы КР и планировал перебраться в зону вооруженных конфликтов. Получив задание от главарей международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории КР) в Афганистане, планировал организовать насильственные акции террористического характера в КР.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРРП и решением судебных органов, задержанный водворен в ИВС Баткенского района.

В настоящее время ГКНБ КР продолжается комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей «А.А.».