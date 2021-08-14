Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены

Бишкек, "Саясат. kg". Отметим, что данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции.

Президент КР Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства образования и науки Кыргызской Республики относительно фиксированного сбора денег с родителей учеников в общеобразовательных учреждениях.

Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

«Отметим, что данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции.

Кроме того, подобный механизм сооплаты не принесет никакой реальной пользы для улучшения системы образования. Скорее наоборот ляжет тяжелым бременем на плечи родителей учащихся.

Глава государства неоднократно в своих высказываниях отмечал о том, что любые незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях недопустимы. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ необходимо сразу же сообщать.

Президент Садыр Жапаров не раз подчеркивал, что систему образования нужно совершенствовать и делать ее эффективней, применяя современный подход в обучении. При этом, обеспечив равный доступ к начальному и общему среднему образованию», - сказал Эрбол Султанбаев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org