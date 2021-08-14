ГКНБ: О выявленной корупционной схеме в государственном учреждении «Унаа»

Бишкек, "Саясат. kg". Целью данного запрета является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта в Кыргызстане.

В рамках принимаемых мер по демонтажу коррупционных схем в органах власти ГКНБ КР перекрыл устойчивый канал незаконной легализации автотранспортных средств с правосторонним расположением руля, ввоз которых в Кыргызскую Республику запрещен с 2015 года.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в автодорожном пункте пропуска «Ак-Тилек» при въезде в страну были остановлены 2 автоваза с 15 легковыми автомобилями, на которые уже были оформлены свидетельства о регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выданные подразделениями ГУ «Унаа» в Чуйской области в течение двух месяцев (июнь-июль) 2021 года. При этом идентификационные номера кузовов некоторых из них не соответствуют тем, что указаны в свидетельствах о регистрации транспортных средств.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной-ответственности должностных лиц. ДРТСиВС ГРС при Министерстве юстиции КР, причастных к выявленной коррупционной схеме.

ГКНБ напоминает, что согласно Закона КР «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике» от 26 февраля 2015 года №40, с 3 июня 2015 года запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории Кыргызской Республики, за исключением транспортных средств, предназначенных для коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства (содержания) дорог (автокраны, автобуровые, автобетономешалки, поливомоечные машины), а также других видов транспортных средств, определяемых Правительством Кыргызской Республики.

Целью данного запрета является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта в Кыргызстане. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.

Отмечается, действие настоящего Закона не распространяется на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные до вступления в силу настоящего Закона.