Сколько государство тратит на лечение одного больного COVID-19?

Бишкек, "Саясат. kg".По ее словам, проведен четвертый перерасчет стоимости лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и наблюдения за контактными лицами в стационарах.

Медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в 79 стационарах республики. Об этом сегодня, 12 августа, на брифинге рассказала первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Оскомбаева.

По ее словам, проведен четвертый перерасчет стоимости лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и наблюдения за контактными лицами в стационарах. Расчеты проведены на основании данных фактических расходов шести основных стационаров республики.

Размер оплаты, как пояснила Оскомбаева, рассчитан без учета оплаты на ПЦР-исследование, поскольку оно проводится другой организацией и финансируется из других источников. Туда также не входят расходы на средства индивидуальной защиты и зарплаты медработникам, на выплаты компенсаций.

Итак:

- легкая степень тяжести заболевания - 1 951 сом;

- средняя степень тяжести - 4 670 сомов;

- тяжелая степень заболевания - 18 329 сомов;

- крайне тяжелая степень заболевания - 37 843 сома.

Кроме того, предусмотрена выплата больницам в 1 тысячу 862 сома за наблюдение за контактировавшими с больным.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

