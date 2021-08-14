ГКНБ: По делу проекта «Кумтор» допрошен экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ отмечает, что с С.Жээнбековым продолжатся следственные действия.
Как ранее сообщал ГКНБ, по делу проекта «Кумтор» Межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту «Кумтор».
В целях полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения, установленных следствием преступных действий отдельных высокопоставленных чиновников, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В этой связи, по событиям, имеющим значение для уголовного дела, 12 августа 2021 года был допрошен в качестве свидетеля экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который в 2017 году занимал должность Премьер-министра страны.
ГКНБ отмечает, что с С.Жээнбековым продолжатся следственные действия.
По результатам проведенного следствия действиям всех фигурантов уголовного дела, вина которых установлена расследованием, будет дана объективная юридическая оценка, вне зависимости от занимаемых должностей, заслуг и регалий.
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