ГКНБ: По делу проекта «Кумтор» допрошен экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ отмечает, что с С.Жээнбековым продолжатся следственные действия.

Как ранее сообщал ГКНБ, по делу проекта «Кумтор» Межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту «Кумтор».

В целях полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения, установленных следствием преступных действий отдельных высокопоставленных чиновников, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В этой связи, по событиям, имеющим значение для уголовного дела, 12 августа 2021 года был допрошен в качестве свидетеля экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который в 2017 году занимал должность Премьер-министра страны.

ГКНБ отмечает, что с С.Жээнбековым продолжатся следственные действия.

По результатам проведенного следствия действиям всех фигурантов уголовного дела, вина которых установлена расследованием, будет дана объективная юридическая оценка, вне зависимости от занимаемых должностей, заслуг и регалий.