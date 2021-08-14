В Кыргызстане новый учебный год начнется 15 сентября

Новый учебный год в Кыргызстане начнется с 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе кабмина 12 августа, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Отмечается, что такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации для поэтапного перехода на офлайн-обучение.

На сегодняшний день из 152 тысяч 827 сотрудников образовательных организаций вакцины против COVID-19 получили 56 тысяч 114, что составляет 36,7%. Необходимо вакцинировать еще как минимум 52 тысячи сотрудников.

«Перенос начала учебного года в образовательных организациях поспособствует также продлению летнего туристического сезона. Принятие постановления не повлияет на заработную плату работников системы образования, а также на образовательный процесс», - сообщили в кабмине.

Ранее сообщалось, что государственные школы и детские сады, которые были закрыты для большинства учеников почти два года, в новом учебном году возобновят работу в обычном режиме. Также отмечалось, что в предстоящем учебном году школьная форма для детей отменена, потому что в условиях пандемии многие родители испытывают финансовые трудности.

В Кыргызстане из-за распространения коронавируса в марте 2020 года школы закрылись на карантин, обучение проводилось в дистанционном режиме. В таком же формате оно продолжилось и в 2020/2021 учебном году. В последние четверти школы посещали ученики 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11 классов, а для учеников 6, 7, 8 и 10 классов обучение проводилось в режиме онлайн.

