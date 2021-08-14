Женское движение Кыргызстана требует сохранить механизм реализации 30% гендерной квоты

Несмотря на то, что женщины составляют свыше 52% населения, их представленность сегодня в ЖК не превышает 17% и никогда в процентном соотношении этот показатель не достигал полных 30%.



Активисты движения "Сообща против насилия" просят Садыра Жапарова вернуть на доработку конституционный закон "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 28 июля 2021 года. Более 180 организаций и экспертов сферы продвижения гендерного равенства, которых это движение объединяет, требуют сохранить механизм реализации гендерной квоты и обеспечить представленность женщин в законодательном органе страны.



Этот законопроект предлагает формировать депутатский корпус из 54 депутатов Жогорку Кенеша, избранных по единому избирательному округу по пропорциональной системе, и 36 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе. Активистов волнует, что мировой и национальный опыт, в частности выборы в ЖК 2005 года, показывают, что у женщин нулевые шансы избраться по мажоритарной системе. Таким образом, временная специальная мера конституционного закона о 30% представленности женщин в списках кандидатов будет распространяться только на 54 мандата. И женщины смогут условно получить только 16 мандатов из 90, что максимально составит 18% представленности женщин в парламенте.

Несмотря на то, что женщины составляют свыше 52% населения, их представленность сегодня в ЖК не превышает 17% и никогда в процентном соотношении этот показатель не достигал полных 30%.



В целях справедливого отношения к большей части электората - женщинам, женское движение Кыргызстана предлагает предусмотреть следующие законодательные нормы при доработке законопроекта:

1. Увеличить квоту распределения мандатов по единому избирательному округу по пропорциональной системе.

В случае принятия указанного предложения списки политических партий будут формироваться по принципу паритета участия мужчин и женщин, т. е. 27 мужчин и 27 женщин, внесенных в список путем чередования. Предлагаемая норма по повышению квоты для женщин до 50% при формировании списков кандидатов по единому избирательному округу, предполагает распределение 27 мандатов, что составит около 30% состава парламента, состоящего из 90 депутатов.

2. Законодательно закрепить невозможность передачи вакантного мандата депутата по списку кандидатов другого пола.

Исследование Центральной избирательной комиссии КР выявило практику недобросовестного составления партиями списков женщин-кандидатов. Это ведет к нарушению требований по квоте до и после дня голосования, "вымыванию" из списка кандидатов женщин, молодежи, этнических меньшинств и ЛОВЗ и судебным тяжбам о неправомерности исключения из списка кандидатов. Многочисленные примеры давления на избранных женщин-депутатов местных кенешей стали известны общественности после недавних выборов.

Учитывая предложенное фактическое уменьшение числа женщин (в списках партий их будет не больше 16), а также необходимость законодательно ограничить негативную практику "выдавливания женщин-кандидатов", предлагаем исключить возможность передачи вакантных мандатов между списками разных полов.

В случае принятия указанного предложения политические партии будут формировать списки только из реальных кандидатов, так как применение практики "выдавливания кандидатов" из списков после выборов приведет к потере партией мест в парламенте. Такая мера также повысит доверие избирателей к политическим партиям, считают активисты движения "Сообща против насилия".





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