Бывший главы МВД Кыргызстана Кашкар Джунушалиев близ Бишкека строит гипермаркет?

Источники утверждают, что еще до этих событий Джунушалиев начал строить гипермаркет близ Бишкека.

После октябрьских событий в Кыргызстане, когда сменилась власть в стране, на тот момент глава МВД КР Кашкар Астаканович Джунушалиев бросил свой пост и бежал из страны. Источники утверждают, что еще до этих событий Джунушалиев начал строить гипермаркет близ Бишкека.

Kaktus.media решил посмотреть на гипермаркет, строящийся перед въездом в село Байтик всего в нескольких километрах от Бишкека

Согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, участок полностью принадлежит некоей Джээнбековой Айдай Кашкаровне, но земельный участок находится в залоге у компании "ХАЙЛЭНД ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ ЭНД МЕЗОНИН ФАНД ЭЛ.ПИ". По данным osoo.kg, директором числится Убышев Данияр Эркинбекович.

У ОсОО указано видом деятельности покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ранее директором и учредителем был Усубакунов Эльдан Болотович.

Есть еще одна компания "Пайн Три Пропертис", где директор все тот же Убышев Данияр Эркинбекович, а учредителем является "ХАЙЛЭНД ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ ЭНД МЕЗОНИН ФАНД ЭЛ.ПИ".



О самой Айдай Кашкаровне Джээнбековой информации в открытых данных нет.

Источники в силовых структурах утверждают, что в бытность Кашкара Джунушалиева главой МВД милиционеры неоднократно ездили на объект, где Джунушалиев строил гипермаркет, и доставляли туда различные строительные материалы.



Кроме того отметили, что Айдай Кашкаровна является дочерью бывшего главы МВД Кашкара Джушуналиева.

Убышев Данияр Эркинбекович работает заместителем председателя общественного совета министерства энергетики и промышленности Кыргызстана, а также есть юридическая фирма, где он также директор.



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