«Бил бутылкой по голове». В России 45-летний гражданин напал на кыргызскую девушку

8 августа в городе Санкт-Петербурге произошло нападение на 28-летнюю девушку-кыргызку, работающую кассиром в продовольственном магазине.

В городе Санкт-Петербурге России преступник напал на кыргызскую девушку, нанося удары бутылкой по голове. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в России.

Согласно сообщению, 8 августа в городе Санкт-Петербурге произошло нападение на 28-летнюю девушку-кыргызку, работающую кассиром в продовольственном магазине. Там неизвестный человек с целью унести деньги из кассы несколько раз ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Потерпевшая в кровоподтеках, получила травму головы, но бутылка не разбилась.

«Как только от свидетелей поступило сообщение, сотрудники 3 отдела полиции Калининского района сразу нашли преступника, задержали. Он оказался ранее неоднократно судимым 45-летним гр-ном М.В. Сейчас виновный человек задержан, правоохранителями Калининского района на него возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые мероприятия»,- сообщили в посольстве.

Также дополнили, что этот вопрос стоит на контроле Канцелярии посольства в городе Санкт-Петербург.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org