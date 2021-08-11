Ребенка нашли в туалете. Сейчас ищут мать новорожденной девочки

В Токтогуле Джалал-Абадской области в яме туалета частного дома обнаружили новорожденного ребенка.
В пресс-службе областного УВД редакции Kaktus.media рассказали подробности
Звонок в милицию о найденном в туалете младенце поступил примерно в 6:00. Местный житель встал около 5 утра на молитву и услышал детский плач. Он вызвал спасателей МЧС, которые вытащили ребенка из выгребной ямы.
Это была девочка. Врачи скорой оказали ей первую помощь. А затем доставили в родильное отделение Токтогульской районной больницы. Медики сказали, что состояние малышки удовлетворительное.
Собранные по данному факту материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье 150 УК КР ("Оставление в опасности"). Ведется расследование. Мать ребенка пока не найдена.
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