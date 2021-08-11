Бакыт Мамытканов, эксперт по сельскому хозяйству: «У сельскохозяйственной отрасли широкие возможности, но министерству нет дела до народа»

Но сельскохозяйственная отрасль у нас хромает из-за нехватки информации среди народа.

- В этом году была засуха, подскочили цены на корм. Что будет дальше? Есть ли возможность обеспечить население кормом и снизить цены?

- Можно вновь засеять поля, где собрали урожай пшеницы и ячменя. До осени зарастет трава. Осенью можно скосить и использовать как корм. В народе уже есть те, кто прибегли к такому методу. В Баткене засеяли кукурузу на полях, где собрали урожай лука. Осенью могут использовать в качестве корма.

- Выросли цены и на продукты питания. Сообщается, что это связано с тем, что продукты мы не производим сами. Важно ли обеспечивать продовольственную безопасность? Что для этого надо делать?

- Конечно, важно. Но сельскохозяйственная отрасль у нас хромает из-за нехватки информации среди народа. У нас 1 млн 200 тысяч гектаров богарных земель. Возможности широкие. Но дело не сдвинулось с места, так как нет взаимосвязи между народом и Министерством сельского хозяйства. Для сравнения, в Голландии всего 900 тысяч гектаром земли. Но эта страна занимает второе место в мире по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. Значит, нужно уметь правильно использовать возможности.

- Что будет с дефицитом воды, если из года в год ледники продолжат таять? Нужно ли проводить важные государственные мероприятия?

- Обязательно. Простой пример – нужно сажать деревья. В последние годы в стране стало больше машин. Был бы ощутимый эффект, если бы сажали 10 деревьев за каждое завезенное авто. Это позволило бы сохранить влажность, уберечь почву, обеспечить микроклимат. А при соблюдении микроклимата не таяли бы ледники.

Источник: газета «Азия news» №31 от 05.08.2021 / стр. 3, gezitter.org