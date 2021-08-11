Эмильбек Каптагаев: На юге жители уносят мусор с улицы к себе во двор, а на севере выкидывают мусор со двора на улицу

Бишкек, "Саясат. kg". Менталитет другой…



С тех пор, как мэр города Оша Таалайбек Сарыбашов стал мэром Бишкека, многие надеются, что столица будет такой же чистой, как Ош. Общественный деятель Эмильбек Каптагаев выразил свое мнение по этому поводу.

- Когда дело касается мусора, родственники с юга отличаются от родственников с севера, как небо и земля… Менталитет другой… По этому поводу высказывался на многих собраниях на Иссык-Куле. На юге ранним утром разбрызгивают водой и подметают улицу, до самой дороги, при этом уносят мусор к себе домой.

А у нас все наоборот, улицу никто не подметает, а мусор со двора выносят на обочину дороги. Мусор – это большая проблема, это показатель культуры… Культурным будет только тот народ, который не бросает мусор где попало, держит чистыми не только улицы, но и горы, водоемы.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org