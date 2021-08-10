Формат работы школ и детсадов Бишкека будет известен после 20 августа

В каком формате начнут новый учебный год школы и детские сады Бишкека, станет известно после 20 августа.
Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.
По ее словам, сейчас в школах и детских садах заканчивается ремонт. «Учителя, директора возвращаются из отпусков, начинают подготовку к началу учебного года», — отметила она.
Виктория Мозгачева отметила, что пока нет решения по тому, в каком формате начнут работать школы. «Мы хотим, чтобы дети учились в офлайн-режиме. Учеников уже надо отправлять за парты, потому что коэффициент образования, уровень падает. Кроме того, у детей возникают психологические проблемы. Не всегда ребенок может дома поделиться. В школе учитель может заметить изменения в поведении, ребенок может поговорить с одноклассниками. Кроме того, не у всех семей есть достаточное количество гаджетов, и дети не могут получить образование. Один из способов добиться возобновления традиционного режима — это защита здоровья педагогов, детей — получение прививки. Мы сейчас отрабатываем с учителями вопрос вакцинации», — отметила она.
Вице-мэр добавила, что Министерство здравоохранения озвучило: если спад заболеваемости продолжится, ведомство даст согласие на обучение в традиционном режиме.
Ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что вопрос формы обучения будут обсуждать на конференции 19-20 августа.
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