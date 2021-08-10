ГКНБ: Информация о захвате заложников в ЦУМе является ложной

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР напоминает, что за заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или уголовная ответственность.

Информация о захвате заложников в ЦУМе г.Бишкек является ложной. В настоящее время ГКНБ КР совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, сообщивших о возможном захвате заложников.

ГКНБ КР напоминает, что за заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или уголовная ответственность. Согласно статье 228 Уголовного кодекса КР, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, наказывается привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или штрафом в размере от пятидесяти до трехсот расчетных показателей либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы сроком до трех лет.