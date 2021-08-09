ГКНБ КР объявляет официальное предостережение А.Алимбаеву

Бишкек, "Саясат. kg". 5 августа текущего года в социальных сетях появилось видео произошедшего конфликта в детском центре развлечений «MagicCity»

5 августа текущего года в социальных сетях появилось видео произошедшего конфликта в детском центре развлечений «MagicCity» в г.Бишкек между посетителем А.Алимбаевым и сотрудницей данного центра В.Углевой, где А.Алимбаев в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно требовал от В.Углевой обслуживания на кыргызском языке. В последствии кинул в сторону В.Углевой настольный калькулятор, упрекая за незнание государственного языка.

В связи с этим, ГКНБ КР объявляет официальное предостережение А.Алимбаеву, так как в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики — русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным.

Напоминаем, дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнического и расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды является уголовно-наказуемым деянием в рамках ст. 313 УК КР в виде лишения свободы до 10 лет.