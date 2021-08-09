Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест

Уточняется, что такая мера пресечения избрана судом сроком на два месяца.

Депутата Бишкекского горкенеша Таалая Темиркулова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что такая мера пресечения избрана судом сроком на два месяца.

«Потерпевший гражданин Алга Кылычев написал встречное заявление», — сообщили редакции.

Напомним, в субботу между членами партии «Социал-демократы Кыргызстана» произошла ссора. В жилмассиве «Ак-Ордо» депутат горкенеша Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.



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