Нарын и Сырдарья: от недостатка воды страдают и те, кто живет выше по течению, - Брюс Панниер

Многочисленные проблемы вокруг двух самых протяженных рек Центральной Азии сказываются на проживающем вблизи их берегов населении.

Река Нарын берет начало в высокогорье на востоке Кыргызстана, откуда ее воды протекают сотни километров, чтобы слиться с Кара-Дарьей, образуя самую длинную реку Центральной Азии - Сырдарью.

Сырдарье отведено видное место в истории Центральной Азии, и ее важность на сегодняшний день для четырех стран, по территории которых она протекает, трудно переоценить. В этом году этот факт стал совершенно очевиден в свете сильнейшей засухи в Центральной Азии, в результате которой были уничтожены посевы и массово погублен домашний скот.

Труп лошади, погибшей от голода, лежит недалеко от села Акшымырау в Мангистауской области, которая в настоящее время переживает самую сильную засуху в истории.

Во многих докладах о речных системах Нарына и Сырдарьи упор делается на объемах переносимой ими воды и использовании этих водных ресурсов в сельском хозяйстве и гораздо меньше внимания уделяется общинам, проживающим вблизи рек, протянувшимся на более чем 2200 километров до пустыни Кызылкум.

– Обеспечивая безопасность отношений по вопросам водных ресурсов, правительства Центральной Азии делают акцент на том, что разделяет людей, а не на значительном количестве общих интересов, – говорит создатель онлайн-проекта "Нарын-Сырдарья" из Кыргызстана Айбек Самаков.

Созданный при его содействии вебсайт на нескольких языках рассказывает об опыте пяти сообществ, которые проживают вдоль рек: в городе Нарыне и селе Шамалды-Сай в Кыргызстане, городах Фергане в Узбекистане, Худжанде в Таджикистане и Казалы в Кызылординской области Казахстана.

По словам Самакова, для проживающих близ рек людей жизненно важно понимать, насколько схожи обстоятельства жизни большей части прибрежных сообществ Нарына и Сырдарьи.

Река Нарын берет начало в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане, а затем впадает в Кара-Дарью в Ферганской долине в Узбекистане, образуя Сырдарью.

Например, проживающее ниже по течению население, как правило, возлагает вину за нехватку воды на тех, кто живет выше по течению. Однако во многих случаях эти общины, проживающие выше по течению, также страдают от недостатка воды.

Потребление водных ресурсов также претерпевает изменения по мере расширения и модернизации общин по берегам рек Нарын и Сырдарья, в результате чего их потребности увеличиваются.

Небольшие сельскохозяйственные поселения обычно стараются не допускать загрязнения речной воды, чего не скажешь о быстрорастущих населенных пунктах и городах, в которых проживает все больше людей, использующих автомобили. Речная вода зачастую используется для мытья транспортных средств, и мыльная грязная жидкость утекает в реку.

Мало что известно о существовании негласных правил доступа к реке в некоторых частях Таджикистана, где женщинам запрещено носить купальные костюмы. Как результат, многие из них так и не научились плавать – это одна из причин, по которой таджикские женщины тонут гораздо чаще, чем мужчины.

МОСТЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ

Одна из самых больших проблем, вызванных чрезмерным использованием воды из Сырдарьи, – это разрушительное с экологической и экономической точек зрения иссушение Аральского моря.

Во многом эта катастрофическая проблема была связана с колоссальным количеством воды, которое пускали на орошение хлопковых, рисовых и пшеничных полей. Здесь не сеяли менее требовательные культуры, а с 1989 по 2016 год экспорт крайне водозатратных хлопка, риса и пшеницы фактически продолжал расти, в то время как Аральское море продолжало высыхать.

Возведение мостов также вносит коррективы в жизнь сообществ вдоль рек, поскольку численность населения по обе стороны, как правило, в результате увеличивается, и активизируется торговля в районах этих контрольно-пропускных пунктов.

Если говорить о Худжанде – втором по величине городе Таджикистана – строительство двух мостов в 1960-х годах открыло возможность освоения правого берега Сырдарьи, земли которого ранее считались непригодными для проживания.

Мосты также порождают конфликты по поводу налогов и сборов или произвольных решений властей перекрыть движение с одной из сторон, как это произошло в 2000 году, когда узбекские власти не только закрыли мост, соединяющий узбекский город Учкурган с кыргызским городом Кызыл-Жар, но даже разобрали его, чтобы предотвратить возможность перехода боевиков экстремистской группировки "Исламское движение Узбекистана" на территорию Узбекистана.

Между тем когда общины работают вместе, например, чтобы поддерживать в рабочем состоянии мосты, это может объединять жителей по обе стороны реки в некоторых районах, где происходили кровопролитные этнические конфликты.

Это лишь одни из многих трудностей, с которыми сталкивается население – равно как и местные власти – проживающее вдоль великих рек Центральной Азии.

Источник - rus.azattyk.org