Ассоль Молдокматова: «Кажется, выполняет заказ. Аслан Сартбаев должен быть наказан!»

Он много раз пытался делить народ.

6 августа редактор сайта «Арыба» Асланбек Сартбаев на своей страничке в Фейсбуке написал провокационный пост, разжигающий рознь между севером и югом страны. Пользователи интернета обсудили произошедшее и потребовали принять меры в отношении журналиста.

7 августа ГКНБ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Асланбека Сартбаева по статье 313 УК (разжигание межрасовой, этнической, национальной или религиозной розни).

И до этого поведение Асланбека Сартбаева оставляло негативные впечатления. Он даже побывал в тюрьме, выстрелив в своего знакомого из собственного пистолета. Асланбек Сартбаев известен в журналистских кругах как человек, который путем шантажа вымогает деньги у состоятельных политиков. Много раз ему досталось от политиков, но он не одумался. Частенько привлекался к судебной ответственности за ложные сведения.

В прошлом году бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд на газету «Азия Ньюс». Суд обязал Сартбаева выплатить 300 тысяч сомов. Газета Аслана Сартбаева «Азия Ньюс» по решению суда должна была выплатить бывшему вице-премьер-министру Женишу Разакову 1 млн сомов за ложные сведения о нем. Судился и бывший начальник 7 управления МВД Бакыт Матмусаев и отсудил 15 тысяч сомов. Он получил тумаков от генерала Курсана Асанова за то, что сравнивал его с крысой. Это рабочие будни для Аслана Сартбаева.

В последнее время журналист публикует на страницах газет материалы, порочащие ислам, разжигающие межрелигиозную рознь, чем привлек внимание общественности. На сайте «Арыба» и в газете «Азия Ньюс» уделяется много места материалам трайбалистского содержания.

Следующее мнение по заявлению Асланбека Сартбаева выразил журналист Данияр Абдыбеков:

«Разжигание межрегиональной розни противоречит закону. Должен быть наказан тот, кто делит народ, вне зависимости от профессии. Журналист должен соблюдать журналистскую этику. Самое главное для страны сейчас – согласие. Кто нарушает это согласие – тот совершает преступление».

Своим мнением поделилась и известная телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Аслан Сартбаев опубликовал пост, ущемляющий достоинство человека и делящий народ. Кто дал ему такое право? Пускай прекращает писать такие грязные заявления и делить народ на север и юг. Мы открыто выражаем свою точку зрения по этому поводу и выдвигаем требование. Он много раз пытался делить народ. У нас единый народ, мы не допустим провокаций. Я мэра не знаю и мне неважно, откуда он приехал. Он только занял должность. Есть ли у Сартбаева журналистская этика, обучал ли его кто-то, почему он его критикует и делит народ? Я думаю, Асланбек Сартбаев получил от кого-то заказ. Или это такое проявление зависти. Я требую, чтобы его наказали в рамках закона», - говорит Ассоль Молдокматова.

Источник: koom.press, gezitter.org