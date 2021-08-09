Данияр Абдыбеков, журналист: «Должен быть наказан тот, кто делит народ, вне зависимости от профессии»

Разжигание межрегиональной розни противоречит закону.

Такое мнение известный журналист Данияр Абдыбеков выразил после поста, который оставил Аслан Сартбаев. На своей страничке в Фейсбуке Аслан Сартбаев оставил провокационный пост, разжигающий межрегиональную рознь. Сегодня ГКНБ возбудил уголовное дело по этому поводу.

«Разжигание межрегиональной розни противоречит закону. Должен быть наказан тот, кто делит народ, вне зависимости от профессии. Журналист должен соблюдать журналистскую этику. Самое главное для страны сейчас – согласие. Кто нарушает это согласие – тот совершает преступление», - сказал журналист Данияр Абдыбеков.

Источник: koom.press, gezitter.org