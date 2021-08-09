Кыргызстанцы встретили вернувшихся с Олимпиады спортсменов

Кыргызстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио выиграли две серебряные, одну бронзовую медаль.

Кыргызстанских спортсменов под началом добившихся победы в Олимпийских играх в Токио борцов Айсулуу Тыныбековой, Акжола Махмудова и Мээрим Жуманазаровой 7 августа в аэропорту Манас встретил и простой народ наряду с официальной властью.

Торжественное мероприятие, посвященной кыргызстанской сборной команде, участвовавшей в летних Олимпийских играх в Токио, продолжится на площади Ала-Тоо.

Кыргызстанский борец Акжол Махмудов в греко-римской борьбе выиграл серебряную медаль. Это достижение Махмудова в истории независимого Кыргызстана на Олимпийских играх – вторая серебряная медаль.

Айсулуу Тыныбековыа в женской борьбе в весе до 62 кг достигла серебряной медали. Тыныбекова стала третьим кыргызстанским спортсменом, боровшимся в финале Олимпиады.

Мээрим Жуманазарова в женской борьбе получила бронзовую медаль. В истории независимого Кыргызстана это первая бронзовая медаль среди женщин на Олимпиаде.

Кыргызстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио выиграли две серебряные, одну бронзовую медаль.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org