ГКНБ: Начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс»

Бишкек, "Саясат. kg". По данному факту назначена соответствующая экспертиза...
6 августа 2021 года, ГКНБ Кыргызской Республики начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст. 313 ч.1 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» Уголовного Кодекса КР, в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс» А. Сартбаева.
По данному факту назначена соответствующая экспертиза на предмет наличия признаков разжигания межрегиональной вражды в опубликованном А. Сартбаевым в сети Интернет материале.
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