Задержан стрелявший в Алгу Кылычева депутат Бишкекского горкенеша

Стрелявший в Алгу Кылычева депутат БГК задержан.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.

Напомним, вчера,7 августа, следствием был задержан Т. Т., 1983 года рождения, (предположительно, Таалай Темиркулов), который был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Он добровольно выдал травматический пистолет марки "МР-79-9" калибра 9 мм с одним патроном.

Напомним, 7 августа к дому Алги Кылычева в жилмассиве "Ак-Ордо" приехал Т. Т. и выстрелил в него. Кылычев был госпитализирован.



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