Задержан стрелявший в Алгу Кылычева депутат Бишкекского горкенеша

Стрелявший в Алгу Кылычева депутат БГК задержан.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.
Напомним, вчера,7 августа, следствием был задержан Т. Т., 1983 года рождения, (предположительно, Таалай Темиркулов), который был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Он добровольно выдал травматический пистолет марки "МР-79-9" калибра 9 мм с одним патроном.
Напомним, 7 августа к дому Алги Кылычева в жилмассиве "Ак-Ордо" приехал Т. Т. и выстрелил в него. Кылычев был госпитализирован.
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