Стивен Кинг планирует написать роман о пандемии коронавируса

Он хочет взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа.



Американский писатель Стивен Кинг в эфире программы The View с Вупи Голдберг рассказал о планах написать роман, который будет посвящен пандемии коронавируса.

Он хочет взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа.

"Это будет сложно", - сказал Кинг.

По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его новой книги "Билли Саммерс", которая была опубликована на этой неделе. По сюжету герои должны были отправиться в круиз в 2020 году, но в реальной жизни они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии, поэтому события в книге пришлось перенести на 2019 год.

Напомним, по произведениям Стивена Кинга сняты десятки фильмов, включая такие шедевры, как "Сияние" Стэнли Кубрика, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.



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