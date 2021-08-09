Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль смерть 18-летней беременной в Караколе

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль расследование смерти 18-летней беременной женщины в Караколе.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, были рассмотрены все материалы о смерти погибшей, приглашены и выслушаны руководители и сотрудники системы министерства.

Бейшеналиев отметил, что необходимо предпринять меры по недопущению случаев материнской смертности и поручил провести все работы по оформлению документов об опеке и попечительстве новорожденной дочери погибшей.

Также министр подчеркнул, что будут предприняты меры в отношении руководства больницы, где произошел инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 августа в Караколе из-за халатности врачей умерла 18-летняя беременная девушка.

Бишкек24