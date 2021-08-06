«Это узаконит рэкет в отношении детей». Родители недовольны инициативой министра образования об узаконении взносов в фонд школы

Официально хотят сделать 1000 сомов.
В редакцию АКИpress обратились родители школьников, которые недовольны инициативой Министерства образования и науки узаконить родительские взносы в фонд школы.
По их словам, предложение министра образования узаконить поборы в школах противоречит ст.46 Конституции и статьям 4, 7, 16 закона «Об образовании».
«Это позволит директорам на законных основаниях требовать деньги от родителей, то есть тем самым узаконив рэкет в отношении наших детей со стороны администрации школ.
Официально хотят сделать 1000 сомов. И так уже богатые директора школ теперь ничего не будут бояться, так как государство само узаконит поборы, что противоречит действующей Конституцией», - говорится в обращении возмущенных родителей.
Билим АКИpress
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