ГКНБ заявил, что не нуждается в советах зампреда Совбеза Таалатбека Масадыкова

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ ответили на его высказывания.

Государственный комитет национальной безопасности 5 августа прокомментировал интервью заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова.

Во время беседы с журналистом чиновник заявил, что «готов дать советы» Камчыбеку Ташиеву в части ГКНБ. Масадыков раскритиковал, что спецслужбы — это не то ведомство, которое «должно выходить на публику, в медиа».

По его мнению, у ГКНБ «должен быть свой тихий мир» и у Совбеза так же. Кроме этого, Масадыков отметил, что дает свое первое и последнее интервью.

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ ответили на его высказывания.

«Работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти, в том числе и для ГКНБ, поскольку это является доступным методом информирования общественности о проводимой в интересах народа работе. В этой связи, в подобных советах, что дается Масадыковом, ГКНБ не нуждается», - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что ГКНБ «является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендации компетентных лиц, имеющих на это конституционное право».

Помимо этого, ГКНБ предлагает Масадыкову рассмотреть свои полномочия «исходя из предусмотренных Конституции должностных обязанностей».

АКИpress