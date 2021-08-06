ГКНБ заявил, что не нуждается в советах зампреда Совбеза Таалатбека Масадыкова

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ ответили на его высказывания.
Государственный комитет национальной безопасности 5 августа прокомментировал интервью заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова.
Во время беседы с журналистом чиновник заявил, что «готов дать советы» Камчыбеку Ташиеву в части ГКНБ. Масадыков раскритиковал, что спецслужбы — это не то ведомство, которое «должно выходить на публику, в медиа».
По его мнению, у ГКНБ «должен быть свой тихий мир» и у Совбеза так же. Кроме этого, Масадыков отметил, что дает свое первое и последнее интервью.
В свою очередь в пресс-службе ГКНБ ответили на его высказывания.
«Работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти, в том числе и для ГКНБ, поскольку это является доступным методом информирования общественности о проводимой в интересах народа работе. В этой связи, в подобных советах, что дается Масадыковом, ГКНБ не нуждается», - сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве добавили, что ГКНБ «является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендации компетентных лиц, имеющих на это конституционное право».
Помимо этого, ГКНБ предлагает Масадыкову рассмотреть свои полномочия «исходя из предусмотренных Конституции должностных обязанностей».
АКИpress
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