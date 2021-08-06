За какие заслуги (и чьи деньги?) свора киргизских чиновников слетала на Олимпиаду

Завотделом Администрации президента рассказала, почему на Олимпиаду поехали чиновники

Заведующий отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи аппарата президента Галина Байтерек рассказала АКИpress, как формировался состав кыргызстанской делегации на Олимпиаду в Токио.

Она сообщила, что Олимпийский комитет представляет спортивную и административную квоты.

"Я как заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи Администрации президента поехала в составе административной квоты. Одну квоту разделили на 2 и на открытии игр присутствовал заместитель руководителя администрации президента Адылбек Касымалиев. На вторую часть я поехала. Как я уже отметила есть 2 квоты: спортивная и административная. Эти квоты формируются отдельно, как и написано в правилах игр. Мы, как и другие страны пришли представлять нашу страну и хочется отметить, что количество людей в нашей делегации намного меньше, чем в других", - сказала она.

"Из-за пандемии коронавируса организаторы Олимпиады сократили квоты, приехали главный и старший тренеры, которые напрямую работают со спортсменами, официально тренируют их, получают зарплату от государства. Отец Мээрим Жуманазаровой является личным тренером, который работал с ней с детства. Как я уже говорила из-за сокращения квот, личные тренеры не входили в список. Сегодня мне также сказали, что ему ничего не обещали. Но здесь никто не виноват", - добавила она.

Источник - sport.akipress.org