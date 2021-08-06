Экс-вице-премьер Киргизии В.Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане

Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане

В преддверии 30-летия межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, которое имеет важное политическое и научно-экономическое значение для КР, экс-вице-премьер-министр, председатель Общественного объединения немцев Валерий Диль назначен руководителем программ Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике.

Назначение сделано с целью дальнейшего углубления сотрудничества в социально-экономической сфере, а также для осуществления новых проектов в различных отраслях.



Источник - 24.kg