Экс-вице-премьер Киргизии В.Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане

Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
В преддверии 30-летия межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, которое имеет важное политическое и научно-экономическое значение для КР, экс-вице-премьер-министр, председатель Общественного объединения немцев Валерий Диль назначен руководителем программ Министерства внутренних дел Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике.
Назначение сделано с целью дальнейшего углубления сотрудничества в социально-экономической сфере, а также для осуществления новых проектов в различных отраслях.
Источник - 24.kg
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