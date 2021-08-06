Неурожайный год: аграрии просят кредитных каникул

Ассоциация развития агропромышленного комплекса обратилась к президенту и кабмину с просьбой предоставить сельхозпроизводителям каникулы по погашению основного долга по кредитам в связи с неурожайным годом.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Обмечается, что в 2021 году в Кыргызстанесложились не благоприятные климатические условия (низкое накопление влаги в почве в осенне-зимний период, поздняя весна, маловодье). Эти факторы сформировали негативный тренд в урожайности практически по всем сельскохозяйственным культурам. В связи с низким урожаем сельхозпроизводители испытывают финансовые трудности.
"Многие фермеры для осуществления своей деятельности берут кредиты. Следует отметить, что фермерские хозяйства не только обеспечивают население нашей страны отечественными продуктами питания, но и формируют рабочие места в сельской местности. В связи со сложившейся ситуацией, Ассоциация обратилось руководству страны рассмотреть возможность рекомендовать кредитным организациям КР предоставить сельхозпроизводителям каникулы по погашению основного долга по кредитам, с соответствующим их продлением. Ассоциация развития АПК уверена, что данный шаг снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей в неурожайный год и окажет позитивную роль в стабилизации ситуации в сельскохозяйственной отрасли КР", - говорится в сообщении.
СПРАВКА
Ассоциация развития АПК была основана в 2019 году лидирующими предприятиями, производящими и перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в КР. В настоящее время членами Ассоциации являются более 50 предприятий агропромышленного сектора.
Деятельность Ассоциации развития АПК направлена на создание благоприятной среды для развития предпринимательства в сфере АПК, содействие обеспечению продовольственной безопасности страны и привлечения внимания поддержки отечественного производителя.
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