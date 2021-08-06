Мера пресечения Равшану Жээнбекову изменена, арестован на два месяца

Согласно решению суда, он до 5 октября водворен в СИЗО №21.
Сегодня, 5 августа политику Равшану Жээнбекову изменена мера пресечения, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Согласно решению суда, он до 5 октября водворен в СИЗО №21.
В районном суде сообщили: «Решением Первомайского районного суда от 5 августа 2021 года ранее избранная Равшану Жээнбекову мера содержания под домашним арестом изменена на арест до 5 октября 2021 года в СИЗО №21».
Адвокат Замир Жоошев сказал, что изменение меры пресечения связано с Кой-Ташскими событиями.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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