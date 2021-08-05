Назира Айтбекова: Родители ничем не обязаны детям, как и дети – родителям!

Бишкек, "Саясат. kg". Особенно мы требовательны к детям.

- Люди почему-то привыкли взваливать на кого-то ответственность. А это тяжелый груз. Всем нам нравится перевалить на кого-то ответственность, а самим ходить свободно.

Особенно мы требовательны к детям. Они должны быть воспитаны, щедры, ответственны, удобными для нас, послушными, они должны много зарабатывать и содержать нас.

В таком случае дети психологически выматываются. Думаю, было бы достаточно радоваться тому, что они есть и поддерживать их.

Некоторые дети, напротив, требовательны к родителям! С одной стороны выглядит смешно, с другой стороны противно то, как взрослый мужчина требует у родителей женить его. Родители произвели на свет, вырастили, обучили. Ты вылетел с гнезда – дальше самостоятельно занимайся своей жизнью. Родители больше ничем тебе не обязаны.

Живем в таком мире, где тебе обязано государство, родственники, друзья, весь мир. И ты обязан всему миру. А на самом деле каждый отвечает только за себя! Никто тебе не должен!

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org