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ОАО «МАМ»: Из Кыргызстана в Белоруссию теперь можно улететь прямым рейсом

Бишкек, "Саясат. kg". Длительность полета - 5 часов. Отечественная авиакомпании AviaTraffic 3 июля 2021 года открыла новый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек. Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю – по вторникам. Длительность полета - 5 часов.