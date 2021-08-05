Экс-депутат Равшан Жээнбеков готов обратно идти в тюрьму

В первую очередь он сходил в парикмахерскую и подстригся, так как в СИЗО нет условий для этого.

Экс-депутат Равшан Жээнбеков ожидает свой арест и готовится отправиться обратно к тюремной жизни. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

В первую очередь он сходил в парикмахерскую и подстригся, так как в СИЗО нет условий для этого.

«Сегодня я встал, пошел в парикмахерскую, подстригся. Так что готов обратно идти в тюрьму. Сажая политиков, гоняя политических оппонентов, мы никогда не придем к успеху. Это тупик и путь в никуда», – сказал Жээнбеков в видеообращении.

Бишкек24