Экс-депутат Равшан Жээнбеков готов обратно идти в тюрьму  

В первую очередь он сходил в парикмахерскую и подстригся, так как в СИЗО нет условий для этого.
Экс-депутат Равшан Жээнбеков ожидает свой арест и готовится отправиться обратно к тюремной жизни. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.
В первую очередь он сходил в парикмахерскую и подстригся, так как в СИЗО нет условий для этого.
«Сегодня я встал, пошел в парикмахерскую, подстригся. Так что готов обратно идти в тюрьму. Сажая политиков, гоняя политических оппонентов, мы никогда не придем к успеху. Это тупик и путь в никуда», – сказал Жээнбеков в видеообращении.
Бишкек24
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