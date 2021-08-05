Дастан Бекешев рассказал, кто отправил чиновников на Олимпиаду в Токио

Он также высказал свое мнение относительно того, кто отправил в Японию чиновников.

Депутат Дастан Бекешев сообщил, кто отправил чиновников в туристическую поезду в Японию вместо тренера и массажистов спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио.

"Жалко, жалко было, что Айсулуу Тыныбековой не получилось вырвать золото. Но на самом деле серебро тоже неплохо. Учитывая то, как наше государство из рук вон плохо поддерживает спортсменов, я считаю это суперским достижением. И нас можно с этим поздравить", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Он также высказал свое мнение относительно того, кто отправил в Японию чиновников.

"Хотелось сказать по поводу того, что наши чиновники поехали туда, ни грамма никаких вопросов не решая. Это для них просто турпоездка. Некоторые возмущаются: "Кто их туда пустил?" Администрация президента формировала список - что тут думать и проводить расследования? Раз администрация сама поехала туда, значит она сама составляла список. В случае чего вы знаете, кого благодарить", - сказал Бекешев.



Напомним, личный тренер Мээрим Жуманазыровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не поехал в Токио, чтобы поддержать своих подопечных. Вместо него в Токио отправились чиновники. Позже завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи аппарата президента Галина Байтерек ответила, что тренеру Жуманазарову "никто ничего не обещал, так как квоты распределяем не мы, а Олимпийский комитет".

На фото - бронзовый призер Олимпиады Мээрим Жуманазарова и завотделом администрации президента Галина Байтерек.



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