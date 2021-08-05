В Баткенской области открылись 50 пунктов вакцинации от COVID-19

На сегодня в Баткенской области вакцину от COVID получили 34 478 человек.

В Баткенскую область отправили 10 мобильных бригад и создали 50 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сказал заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Жаныбек Исаков.

По его словам, для вакцинации против коронавируса в область поступили 90 тыс. доз вакцины Sinopharm и 2 тыс. дозы вакцины AstraZeneca.

На сегодня в Баткенской области вакцину от COVID получили 34 478 человек.

Бишкек24