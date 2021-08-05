«С корабля на субботник». Новый мэр решил начать работу с уборки в столице

Мэрия Бишкека сообщила, что 7 августа, точнее в грядущую субботу в столице состоится субботник.
По словам советника главы муниципалитета Таалайбека Сарыбашова, градоначальник объезжает улицы столицы.
«Мэр Таалайбек Сарыбашов дважды объездил улицы города. Дал задания по обеспечению чистоты. Каждый микрорайон будет проверен. Работа начинается с чистоты», – сказал он.
Бишкек24
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