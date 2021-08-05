Олимпиада: Кыргызстан в медальном списке поднялся на 61 место

По количеству медалей в Олимпийских играх, проходящих в Токио, Кыргызстан поднялся на 61 место.

Днем раньше находился на 64 месте.

Сейчас в копилке кыргызских спортсменов есть две серебряные, одна бронзовая медаль. Это информация по результатам на 4 августа.

Борцы Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов взяли по серебряной медали, Мээрим Жуманазарова бронзовую медаль.

В медальном зачете на первом месте Китай (32 золото, 22 серебро, 16 бронза), на втором месте США (25 золото, 30 серебро, 22 бронза), на третьем месте Япония (20 золото, 7 серебро, 12 бронза).

Из государств Центральной Азии Узбекистан на 30 месте (2 золото, 1 бронза). Туркменистан на 70 месте (1 серебро), Казахстан на 75 месте (3 бронза). Спортсмены Таджикистана закончили соревнования без медалей.

На официально открытые в столице Японии 23 июля Олимпийские игры поехали около 12 тысяч спортсменов более чем из 200 государств. Там разыгрывается комплект 339 медалей по 33 видам спорта.

На международные соревнования от Кыргызстана поехали 16 спортсменов. Десять из них не смогли получить медалей.

В предстоящие дни 3 кыргызстанских спортсмена испытают силы. Это борцы Айаал Лазарев, Эрназар Акматалиев и бегунья Дарья Маслова.

Государство обещало выдать премии получившим золотую медаль – 10 млн сомов, за серебро 7 млн сомов, за бронзу 5 млн сомов.

Олимпиада завершится 8 августа.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org