В ближайшие 50 лет Кыргызстану, не грозит засуха, - Р.Умбеталиев

Бишкек, "Саясат. kg". Засуха может быть в Афганистане, в Пакистане, в Африке, в Казахстане, которые не имеют ледниковые запасы воды...

На территории Кыргызстана ежегодно формируется 47-50 млрд. кубов воды. За счет таяние ледников происходит увеличение приточности рек в весенне-летний периоды. Высокогорные вершины ледниковых зон постоянно пополняются в осенне-зимние месяцы снежными покровами. Горный рельеф КР, естественным образом, позволяют водные массы стекать в долинные части страны. Орошение сельхоз. плантаций производилось в основном самотеком, при помощи арыков каналов и других ирригационных систем и гидросооружений. За 30 лет существования независимого государства практически полностью разрушены и проданы комплексная система и центральная организация полива плантации сельского хозяйства.

В Советское время партийными чиновниками никогда не подымались проблемы с засухой и маловодьем. Наши отцы и деды построили водохранилища, для того чтобы зимой накоплять влагу, а весной и летом беспрепятственно и полноценно орошать сельхозугодия. 4 августа министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков и директор Гос. агентства водных ресурсов КР Алмазбек Сокеев на пресс-конференции заявили, что из-за маловодья и засухи Кыргызстан недополучит около 30-35 процентов зерновых культур. И предлагают ряд непопулярных мер-запретить экспорт зерна и кормов и отменить НДС на импорт зерновых культур, комбикормов и сена.

В июне и июле фермеры Чуйской области неоднократно выходили на мирные собрания, из-за отсутствия поливной воды. Они утверждали и заявляли, что если чиновники министерства сельского хозяйства не решат проблему поливной воды в течении 10 дней, то у них весь урожай зерновых и овощно-бахчевых культур пропадет. А в это время каналы “Сары Озон” были полноводными и водные массы утекали в соседнею страну. Засуха может быть в Афганистане, в Пакистане, в Африке, в Казахстане, которые не имеют ледниковые запасы воды, но только не в Кыргызстане, имеющая многомиллиардные залежи снежного покрова. Глобальное потепление наоборот ускоряет и увеличивает объемы таяние ледников. Восточная часть РФ и центральная Европа погрузились, под водные массы. Высокопоставленные чиновники кабинета министров и министерства сельского хозяйства, в первую очередь должны обеспечить поливной водой собственных производителей товаров первой необходимости, а не заботиться об успешном поливе сельхоз. угодий близлежащих государств в вегетационный период.

“Маловодье и засуха” в умах и в действия наших “слуг” простого кыргызского народа. Имея колоссальные и вечные ледниковые запасы питьевой и поливной воды Кыргызстану в ближайшие 50 лет не грозит засуха водный масс. И при обязательном эффективном и целесообразным использовании водно-питьевых, поливных, энергетических ресурсов и богатств кыргызского народа. И хотелось напомнить знаменитую кыргызкую пословицу “Суу башчы, эл башчы”, в дословном переводе гласит ”Тот кто у источников воды, тот правит народом”.

Расул Умбеталиев, общественный деятель