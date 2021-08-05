Бакыт Бакетаев: Почему Аскар Акаевич оттолкнул Токтайым?

Бишкек, "Саясат. kg". Это видео разошлось по интернету в котором наши тролли от души позлорадствовали.

- Токтайым Уметалиева единственная из общественно-политических деятелей Кыргызстана, кто с первых дней вылета в Москву Акаева открыто стояла на его стороне все эти долгие годы, проведённый им на чужбине. Не металась, не старалась отстраниться от беглого президента.

После того, как Аскар Акаевич вышел из здания ГКНБ, она бросилась к нему и этот по-женски простой, искренний порыв вполне понятен. Но экс-президент, надменно отстранившись от её объятий, пошёл к журналистам.

Это видео разошлось по интернету в котором наши тролли от души позлорадствовали.

На мой взгляд, эта досадная ошибка Экс-президента породит в душах кыргызстанецев ещё одну порцию негатива в его адрес.

Как говорится, в нашем обществе есть мнение, что Аскар Акаевич замешан в коррупционных схемах Кумтора. Так вот это мнение экс-президент должен изменить в суде, во всех трех инстанциях как это сделал в свое время Феликс Кулов.

Встреча с Садыром Жапаровым не стерет подозрения народа, более того тень упадёт и на действующего президента.