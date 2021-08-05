Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Так и не появились у нас спортивные комментаторы»

Разве не увлекаются спортом журналисты, которые чисто и четко говорят на кыргызском языке?
- Так и не появились у нас спортивные комментаторы… Несколько лет назад нас донимал один такой, говорил неуместные вещи, приходилось приглушить звук, чтобы смотреть. Нынешние идут по его стопам… невольно вздыхаешь, когда слушаешь. Нет ни словарного запаса, ни логики повествования. Разве не увлекаются спортом журналисты, которые чисто и четко говорят на кыргызском языке? Возможно нужно провести отбор среди тех, кто занимается различными видами спорта, найти тех, у кого подвешен язык, создать группу и обучать? По специальности спортивных комментаторов…
Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 11, gezitter.org
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