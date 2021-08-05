Ректоров должен назначать президент?

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов предлагает внести изменения в закон «Об образовании».

Предлагается норма, согласно которой ректоров вузов будет назначать президент.

Точнее, глава государства должен назначать и увольнять ректоров вузов, имеющих статус «национального». Что касается судьбы ректоров ведомственных учебных заведений, то решение должно приниматься главой профильного ведомства.

Кроме того, вносится норма о том, чтобы ректоров назначали единожды, на пять лет. Один человек не может быть назначен на два срока кряду.

Такие предложения народного избранника уместны. Демократия и выборы не всегда эффективны. Жизнь это показывает. К сожалению, выборы ректоров вузов у нас приводят к разладу в трудовом коллективе, к землячеству, трайбализму, что негативно влияет на внутреннюю атмосферу в вузе, преподаватели и профессоры вовлекаются в интриги. А где разлад, там нет качественного образования и воспитания. Поэтому в нынешних обстоятельствах нет ничего лучше того, чтобы ректоров назначал глава государства.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 5, gezitter.org