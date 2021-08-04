Кто ответит за 50 млн долларов?

В связи с этим дальнейшее финансирование проекта будет приостановлено.

Если помните, три года назад при финансовой поддержке Всемирного банка стартовал проект Digital-CASA, направленный на расширение доступности граждан к интернету и на развитие оказания цифровых госуслуг. К сожалению, проект может быть не реализован.

Выделивший 25 млн долларов в виде кредита и 25 млн долларов в виде гранта Всемирный банк проверил ход реализации проекта и пришел к выводу, что за три года кыргызские чиновники не сделали практически ничего. В связи с этим дальнейшее финансирование проекта будет приостановлено.

Неизвестно, как и на какие деньги кыргызские власти доведут до конца этот проект. Тем не менее, кыргызским властям уже придется выплачивать проценты с кредита в 25 млн долларов. Ответят ли чиновники за то, что не была проделана работа, а деньги с проекта ушли в левые карманы? Почему народ должен погашать кредиты по вине некоторых чиновников, проявивших халатность? ГКНБ должен проверить этот проект, выявить виновных, из-за которых деньги ушли не по назначению, привлечь их к ответственности перед законом.

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 5, gezitter.org