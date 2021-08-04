Каким будет формат обучения?

Из Министерства образования сообщили, что во время августовского совещания учителей будет принято решение о форме обучения. Будет принято окончательное решение.
Осталось немного времени до нового учебного года. Пока неизвестно, какой будет форма обучения в школах, в образовательных учреждениях. На данный момент опасно возвращаться к традиционному обучению. Потому что ситуация с пандемией неважная. Ежедневно тысячи человек заболевают ковидом, около десяти человек умирает ежедневно. Конечно, в таких обстоятельствах опасно вести занятия в классах.
Из Министерства образования сообщили, что во время августовского совещания учителей будет принято решение о форме обучения. Будет принято окончательное решение.
Из министерства сообщили и о ходе подготовки к новому учебному году. 80% коллектива дошкольных образовательных учреждений были привиты, школьные учителя и работники привиты на 78,5%, преподаватели профтехучилищ – на 60%, вузов – на 50%. В большинстве школ и детских садов коллектив привит на 100%.
Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 04.08.2021 / стр. 5, gezitter.org
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