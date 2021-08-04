Айнура Жээнбаева: «Акаев — человек, укравший будущее моё и моих детей!»

Оказывается, Акаев действительно бесстыжий человек.

Бывший президент Аскар Акаев вчера, 2 августа, прибыл в Кыргызстан, согласившись ответить на вопросы по «Кумтору». В настоящее время в социальных сетях разгорелась полемика по поводу Акаева.

— Оказывается, Акаев действительно бесстыжий человек. Ему надо было, спустившись с трапа самолёта, обнять кыргызскую землю, пасть оземь, целовать землю, умолять кыргызский народ о прощении. Человек, нанесший психологический ущерб будущему, жизни, развитию и подъему кыргызов, — это Акаев!

Получать должности за деньги, трудоустраивать своих родственников, подчиняться указаниям жены, грабить государство, продавать земли, приватизировать госсобственность, лично обогащаться, а также коррупция, отсутствие правды... Много можно перечислить, но самое главное, что именно этот человек убил доверие кыргызского народа к президенту, надежду на развитие! Дети без детства, молодежь без молодости! Из-за этого человека наш народ скитается и мыкается! Этот человек преклонил наш народ перед другими государствами! Позорился, позволив стучать по своей голове [ложкой], посадил на нашу голову русских, которые вольготно развалились на нашей шее! Это человек, который не смог сделать нас независимыми после обретения «независимости», сделал нас рабами!

Хотите простить — прощайте, но этот человек, который украл будущее моё и моих детей!» — пишет Айнура Жээнбаева.

Напомним, 2 августа Акаев прибыл в Кыргызстан. Ранее ГКНБ сообщал, что Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org

