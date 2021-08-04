ГКНБ задержал Темира Сариева

Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Задержан бывший премьер-министр Темир Сариев, сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе ГКНБ.
Сариева подозревают в коррупции на месторождении Кумтор. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
По версии следствия, Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.
В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд Бишкека должен рассмотреть меру пресечения Темиру Сариеву.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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