ГКНБ задержал Темира Сариева

Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Задержан бывший премьер-министр Темир Сариев, сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе ГКНБ.

Сариева подозревают в коррупции на месторождении Кумтор. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд Бишкека должен рассмотреть меру пресечения Темиру Сариеву.

Источник: Баракелде, gezitter.org

