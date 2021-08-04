В Кыргызстане медикам повысили зарплату. На повышение было выделено 333,2 миллиона сомов

В Кыргызстане медикам повысили зарплату.

На повышение было выделено 333,2 миллиона сомов Медработники в Кыргызстане получили повышенную зарплату за июль.

На повышение было выделено 333,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС при Минздравсоцразвития.

Медики волновались, ведь обычно обещанное повышение одного приводит к сокращению или отмене другого. Однако дела обстоят хорошо.

«Все получили, взамен ничего не лишили. Жалоб пока нет», — отметили в бухгалтерии РКИБ.



Бишкек24