В Кыргызстане медикам повысили зарплату.
На повышение было выделено 333,2 миллиона сомов Медработники в Кыргызстане получили повышенную зарплату за июль.
На повышение было выделено 333,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС при Минздравсоцразвития.
Медики волновались, ведь обычно обещанное повышение одного приводит к сокращению или отмене другого. Однако дела обстоят хорошо.
«Все получили, взамен ничего не лишили. Жалоб пока нет», — отметили в бухгалтерии РКИБ.
Бишкек24
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